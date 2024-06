Comunità energetica rinnovabile: la presentazione durante il Consiglio

Sarà presentata in consiglio comunale, venerdì prossimo, la comunità energetica rinnovabile a cui ha lavorato la giunta Ghergo. L’assessore all’Innovazione e alla Transizione Ecologica, Gabriele Comodi (foto col sindaco Ghergo), esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: "Una Cer è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, i quali condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una Cer – aggiunge l’assessore Comodi - l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia".

Questa è l’importante novità che verrà presentata nel corso del prossimo Consiglio Comunale, venerdì prossimo alle 17 al palazzo del Podestà. "L’obiettivo principale di una Cer – spiegano dall’amministrazione - è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile". Il pubblico potrà intervenire previa prenotazione da effettuare all’indirizzo mail: presidente.consiglio@comune.fabriano.an.it.

sa. fe.