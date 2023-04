Comunità energetiche: apre lo sportello ’green’

La missione è produrre energia pulita con zero emissioni di Co2. Al contempo famiglie e attività avranno un risparmio in bolletta, dietro un’adesione gratuita alle nuove comunità energetiche di Falconara. Per spiegarne meglio il funzionamento il Comune aprirà uno sportello informativo al Centro Pergoli. Le due Cer arriveranno a Castelferretti (PalaLiuti) e a Palombina Vecchia (scuola Moro), grazie all’installazione di impianti fotovoltaici sul tetto. Il front office aprirà giovedì: il personale di Sistema X, cui tramite bando è stata affidata la gestione delle due comunità energetiche, sarà a disposizione di privati e imprenditori dalle 15 alle 18 ogni giovedì. Due giorni fa è stato promosso anche un incontro pubblico all’auditorium di Castelferretti. L’ingegner Michele Massaccesi, manager di Sistema X, ha spiegato come funzionano le comunità energetiche, i vantaggi nel produrre energia pulita a poca distanza da dove si consuma, l’assoluta gratuità dell’adesione, che permette di consumare l’energia prodotta dagli impianti comunali abbassando il costo della bolletta fino al 50 per cento. All’incontro hanno partecipato cittadini di ogni età oltre al sindaco Stefania Signorini, l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi e i tecnici comunali. Il progetto prevede che agli impianti fotovoltaici fatti realizzare dal Comune possano collegarsi gratuitamente famiglie e attività economiche, che potranno così abbassare la bolletta per l’elettricità anche oltre il 50 per cento. "Le Comunità energetiche sono il futuro – ha detto Signorini – e Falconara deve assolutamente cogliere questa opportunità. Lo sportello che sarà aperto al Centro Pergoli potrà essere anche uno stimolo ad aderire alle due Cer".