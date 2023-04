Comunità energetiche: ecco i primi passi

Comunità energetiche a Castelferretti e Palombina, oggi alle 18 all’auditorium Fallaci l’incontro per illustrare caratteristiche e modalità di adesione.

A spiegare il progetto saranno i tecnici comunali e quelli della società Sistema X, che realizzerà e gestirà gli impianti. A Castelferretti nascerà la prima comunità energetica di Falconara, con un impianto fotovoltaico sul tetto del PalaLiuti: l’energia verde potrà essere condivisa a patto che l’abitazione o la sede si trovi a Castelferretti nell’ambito della cabina primaria che serve il paese. Entro l’estate sarà attivata la comunità di Palombina Vecchia (impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Moro). Per aderire occorre manifestare il proprio interesse: Castelferretti, entro le 12 del 2 maggio, Palombina Vecchia, entro le 12 del 29 maggio. Per una famiglia il risparmio in bolletta potrà superare il 50 per cento. L’adesione è gratuita. In caso di elevate richieste verrà data priorità a soggetti in stato di povertà energetica, con maggiori consumi e famiglie meno abbienti.