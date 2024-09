Comunità energetiche, ecco la prima coop

Si chiama CER+Green ed è la prima comunità energetica rinnovabile sotto forma di cooperativa nelle Marche. Nata da un accordo tra Confindustria Ancona, Confcooperative Marche e Anci Marche, oltre a privati cittadini, la nuova coop energetica avrà come obiettivo una capacità produttiva da impianti fotovoltaici pari a 10 MW. A presiedere il primo consiglio di amministrazione è Massimo Stronati (foto), presidente di CSG Facility, tra i soci della nuova CER. Da questa comunità energetica si stima una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 2.065 tonnellate, un risultato paragonabile alla piantumazione di circa 98.840 alberi. La nascita di CER+Green segna l’inizio di un percorso di transizione energetica per la Vallesina, centro industriale della provincia di Ancona. Il progetto vedrà anche il coinvolgimento degli strumenti finanziari garantiti dal sistema dei Confidi e delle società di sistema del movimento cooperativo e industriale.