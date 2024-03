"Comunità energetiche, manca la chiarezza"

Comunità energetiche, "tra il sindaco Stefania Signorini e il Pd è come tra moglie e marito: meglio non mettere il dito". L’accusa è del capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini, secondo il quale "le reciproche accusa viste in Consiglio comunale giovedì, e poi sulla stampa, sono da considerarsi inconcludenti e prive di logica. Non c’è nessuna chiarezza sull’operazione che si andrà a eseguire costituendo l’associazione Comunità Energetica Falconara". Baldassini, ricordando che la società Sistema X di Ancona è stato "l’unico operatore economico a rispondere alla chiamata dell’amministrazione comunale" per la realizzazione delle due comunità, ha ribadito la sua richiesta (negata) di ascoltare i referenti in Commissione per fare "chiarezza sulla ripartizione dell’energia prodotta e per comprendere quali siano stati i criteri di scelta tra gli utenti da far aderire, visto che qualcuno parlava di agevolare le famiglie più numerose e/o non agiate". Le due comunità energetiche saranno realizzate a Castelferretti, grazie all’impianto fotovoltaico sulla copertura del PalaLiuti, e a Palombina Vecchia, con l’impianto sopra il tetto della scuola Moro.