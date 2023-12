Comunità energetiche: patto tra Comune e Sistema X

Ecco le comunità energetiche. Parte oggi l’iter per arrivare alla firma del documento che sancisce la nascita dell’associazione tra Comune e Sistema X. L’organismo gestirà gli impianti fotovoltaici garantendo benefici economici alle famiglie e agli esercenti. Ogni utenza della comunità energetica riceverà periodicamente un importo, frutto della vendita dell’energia verde prodotta dagli impianti del Comune. Le adesioni, gratuite, sono state raccolte. L’impianto castelfrettese è stato installato sul tetto del PalaLiuti: sarà attivato per gennaio. Per la stessa data potrebbe essere completato anche l’impianto di Palombina, sul nuovo tetto della scuola Moro.