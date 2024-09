Comunità energetiche rinnovabili, il Comune avvia gli incontri per procedere alle attività propedeutiche

L’Amministrazione osimana avvia le attività propedeutiche alla Realizzazione di Comunità Energetiche rinnovabili. Il sindaco e la giunta comunale hanno effettuato il primo di una serie di incontri previsti, per valutare la creazione di Cer nel comune di Osimo. Si tratta di un progetto ambizioso e innovativo che mira a promuovere la sostenibilità ambientale e l’autosufficienza energetica del territorio. Assieme ai tecnici di una società specializzata, la prima ma non unica ad essere interpellata, si è cominciato a ragionare su come potrà essere costituita una Comunità coinvolgendo cittadini, imprese locali e enti pubblici che potranno collaborare per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile, riducendo così le emissioni di co2 e i costi energetici per tutti i partecipanti. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde e sostenibile per la nostra comunità. Gli obiettivi principali del Progetto sono la produzione di energia rinnovabile, mediante l’installazione di impianti fotovoltaici e altre tecnologie rinnovabili per la produzione di energia pulita e la riduzione dell’inquinamento. Nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale organizzerà incontri informativi per coinvolgere la cittadinanza e le imprese locali.