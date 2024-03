"Comunità energetiche, sconcertata dal Pd"

Dopo il via libera della maggioranza nel Consiglio di giovedì, con botta e riposta tra sindaco e Pd, nasce ufficialmente l’associazione ‘Comunità Energetica Falconara’, l’entità che gestirà le comunità energetiche volute dal Comune e realizzate utilizzando gli edifici pubblici, a beneficio dei cittadini e delle attività economiche aderenti. L’iniziativa assicurerà la produzione di energia pulita e un rimborso fino al 40 per cento del costo delle bollette per famiglie e attività economiche. Falconara è tra i primi comuni delle Marche a sostenere quello che il sindaco Stefania Signorini ha definito "un atto concreto nel percorso verso la transizione energetica. È evento importantissimo, che cambia l’ottica della produzione e del consumo di energia". La nuova associazione permetterà di attivare nell’immediato la comunità di Castelferretti, dove l’impianto fotovoltaico da 94 kilowatt sul tetto del PalaLiuti è già stato installato, cui seguirà l’installazione e l’entrata in funzione dell’impianto da 134 kilowatt di Palombina Vecchia, da installare sul tetto della scuola Aldo Moro. Sarà possibile realizzare anche altre comunità e i cittadini potranno aderire in qualsiasi momento. Durante il voto il Partito Democratico ha preferito la via dell’astensione: "Sono sconcertata – ha accusato Signorini – perché anche in campagna elettorale gli esponenti del Pd avevano condiviso questo obiettivo. La loro astensione per motivi pretestuosi appare un alibi, un gioco delle parti che non tiene conto dell’interesse del territorio". La posizione dem è stata chiarita, al Carlino, dalla capogruppo Laura Luciani: "Ci siamo astenuti perché abbiamo ritenuto lo statuto vago e troppo generico. Mancavano delle tutele, abbiamo letto più dalla stampa che dal documento. Per questo non lo abbiamo votato, ma abbiamo accolto il punto seguente sempre sul tema", ovvero l’okay del Pd all’installazione del fotovoltaico sopra il tetto della scuola Moro.

Giacomo Giampieri