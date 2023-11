Comunità energetiche:: "Siamo disponibili"

Il Comune ritiene che la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (detta Cer) per i cittadini e per tutti coloro che operano sul suo territorio sia un’occasione per concretizzare e diffondere i principi della reale sostenibilità energetica e ambientale. È questo quanto è emerso durante la seduta del Consiglio comunale di ieri, su proposta dell’assessore all’ambiente Elena Campagnolo. "Abbiamo voluto" dichiara l’assessore Elena Campagnolo "lanciare un segnale di disponibilità e proattività del Comune a stimolare e addirittura poter far parte di Comunità Cer aperte a tutti i cittadini, a tutti gli operatori agenti sul territorio, senza preclusioni e, anzi, creando le opportunità per la massima conoscenza e accessibilità possibile al Modello della Cer che si potrà realizzare in rioni, quartieri, frazioni, aree artigianali e commerciali". Al contempo, con questa Delibera, si è voluto dare un segnale di stimolo e di apertura all’imprenditoria locale, affinchè prenda in esame la possibilità di investire nelle rinnovabili messe, poi, a disposizione delle Cer, così da minimizzare i rischi d’impresa e massimizzare la diffusione d’investimenti green sul territorio. Si tratta di investimenti i cui benefici si prolungherebbero per ben 20 anni! E’ un primo passo, certo