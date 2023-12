Comunità montana, il Parco naturale esce

Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, completata la procedura verso l’autonomia e il distacco dalla comunità montana. Una conseguenza questa che deriva dalla nuova legge che ridisegna i parchi. Renzo Stroppa, Partito democratico, è il vicepresidente del parco naturale regionale come sancito nei giorni scorsi dall’assemblea. Al parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi il quale ha una dotazione finanziaria di 400mila euro, passano come dipendenti cinque persone che erano in capo alla comunità montana più il direttore tecnico. dipendenti del parco. A luglio scorso è avvenuta la nomina del presidente, Marco Filipponi sindaco di Genga la quale era stata ratificata dalla giunta regionale guidata da Francesco Acquaroli. Genga e Arcevia sono i due Comuni che si affacciano per la prima volta nella gestione del Parco, con Frasassi che rappresenta il cuore dell’Ente visto che Genga ha il 46 per cento del territorio (4.630 ettari) all’interno del parco stesso. Ora si lavora per mettere a regime la macchina organizzativa verso nuovi obiettivi.