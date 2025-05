Comunità rinnovabili. Fondazione Cariverona investe 380mila euro

Costruire il futuro non significa soltanto realizzare nuovi impianti, ma sostenere comunità in grado di produrre, condividere e gestire energia pulita in autonomia. In un momento in cui la transizione ecologica è diventata una priorità non solo ambientale, ma anche economica e sociale – tra crisi globali, caro bollette e cambiamento climatico – le Comunità energetiche rinnovabili (CER) rappresentano una risposta concreta, locale e partecipata. Ma per funzionare davvero, servono visione, competenze e un accompagnamento costante. Per questo motivo, Fondazione Cariverona rilancia il proprio impegno con un nuovo intervento da 380mila euro destinato alle 15 CER già costituite con il bando 2023 (inizialmente 22, ora aggregate). L’obiettivo: accompagnarle in un percorso strutturato di crescita, consolidamento e sviluppo operativo. Un investimento di sistema per trasformare esperienze pilota in modelli stabili, duraturi e replicabili. "Abbiamo scelto di esserci anche dopo la costituzione delle comunità energetiche – dichiara il presidente Bruno Giordano – perché crediamo che il vero cambiamento nasca dal saper accompagnare persone e progetti nel tempo, non solo dal sostenerli all’inizio.

Per noi, sostenibilità significa anche continuità: costruire insieme competenze, autonomia e visione, passo dopo passo, per affrontare le grandi sfide attuali".

Il programma, affidato a ForGreen Spa Società Benefit, si sviluppa in diverse fasi integrate, pensate per rafforzare la sostenibilità tecnica, economica e organizzativa delle CER nei territori coinvolti. Un intervento che va oltre il semplice finanziamento, grazie ad attività di capacity building, assistenza tecnica, simulazioni strategiche, formazione e supporto personalizzato. Le 15 CER coinvolte (3 in provincia di Verona, 5 a Vicenza, 4 a Belluno e 3 ad Ancona) hanno superato ostacoli rilevanti, a partire dall’incertezza normativa che ha accompagnato il 2023, per arrivare alla costituzione ufficiale. Ora devono affrontare la sfida forse più complessa: diventare pienamente operative, aumentare la produzione condivisa di energia rinnovabile, coinvolgere nuovi membri e generare valore economico

per la comunità. La prima fase del programma prevede un’attenta attività di assessment per analizzare il livello di maturità di ciascuna CER e definire, secondo criteri comuni, piani di sviluppo

triennali e piani operativi annuali. Si tratta di elementi essenziali per consolidare la visione strategica e affrontare scenari in continua evoluzione.