"Comunità solare", incontro sul progetto

È andato in scena la scorsa settimana il secondo appuntamento pubblico di presentazione del progetto Comunità solare di Falconara, sul tema dell’autoproduzione di energia rinnovabile (fotovoltaico) e del suo consumo da parte della comunità locale, una sorta di chilometro zero dell’energia condivisa. Il progetto nasce in alcuni comuni già dal 2010, antesignano delle Comunità energetiche rinnovabili, ed oggi, ampiamente collaudato, si sta replicando in diversi comuni d’Italia e delle Marche grazie al supporto del Centro per le Comunità solari, un’associazione privata senza scopo di lucro, spin-off dell’Università di Bologna, nata nel 2015 con il compito di studiare e sviluppare strumenti utili per accompagnare le famiglie nella transizione energetica verso un mondo alimentato da energia rinnovabile. Il progetto presentato in un primo convegno a Falconara lo scorso fine novembre ha riscontrato grande interesse nei cittadini, nelle associazioni e nell’amministrazione e ora si appresta a coinvolgere anche le attività produttive, di ogni natura, che operano e svolgono il loro lavoro a Falconara. Sono intervenuti i referenti del Centro per le Comunità solari, i professori Leonardo Setti e Flavio Mattioli, oltre che la responsabile sindacale Cna Falconara, Elisabetta Grilli e Fabrizio Recanatesi, uno dei promotori dell’iniziativa. Il ruolo delle imprese può essere molteplice, dall’entrare nella Comunità solare mettendo a disposizione l’eccedenza dell’energia non autoconsumata (e senza perdere nessuno dei benefici di ogni natura di cui oggi usufruisce) e alimentare la comunità, campagne informative, progetti di welfare aziendale, "adottare" Istituzioni o famiglie, brandizzare e comunicare quanto fatto e i risultati in termini di emissioni ridotte, "adottare" una colonnina elettrica.