Con 40 gradi vanno al supermarket indossando dei cappotti: per rubare

In una giornata da bollino rosso, con quasi 40 gradi di temperatura, una coppia fabrianese entra al supermercato indossando dei cappotti ma i due una volta usciti trovano i carabinieri che li scoprono con la refurtiva e li denunciano per furto. I militari del nucleo Radiomobile della compagnia di Fabriano nei giorni scorsi hanno pizzicato e denunciato i due, fabrianesi, lui trentacinquenne, lei trentenne, per furto aggravato in concorso di merce esposta. Nonostante il caldo, in questi giorni, i due sono entrati nel supermercato vestiti con un abbigliamento invernale che ha dato subito nell’occhio. Il personale del supermercato, insospettito, ha chiamato i carabinieri.

Poco dopo i due soggetti sono usciti con il lungo giaccone invernale imbottito di merce di vario genere rubata tra le scaffalature del supermercato. Tutte cose sprovviste di antitaccheggio per un valore di diverse decine di euro. Una volta che i due hanno depositato la merce all’interno della loro auto parcheggiata davanti al supermercato è scattato il controllo. I militari hanno perquisito i due e all’interno del mezzo hanno trovato la merce asportata pochi minuti prima. Appurato che non avevano lo scontrino e che non sapevano giustificare la provenienza di quella merce e da un accertamento effettuato anche tramite le telecamere, i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso di merce esposta. La spesa è stata quindi riconsegnata poco dopo al supermercato.