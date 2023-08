Con i "The Groovin Brothers" fiamme e acrobazie Una rivoluzione di break e street dance Questa sera, in piazza Vittorio Veneto, i Groovin Brothers presenteranno uno spettacolo unico nel suo genere, fatto di danza, acrobazie, coreografie 'rivoluzionarie' e connessioni tra professioni diverse. Un'esperienza da non perdere!