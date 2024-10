Con il foglio di via partecipa a una rissa. Ora dovrà andarsene Una discussione tra sei persone nei pressi di via Curtatone ha portato all'intervento della polizia. Tra loro, un uomo romeno di 37 anni con precedenti, destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Ancona. L'uomo è stato allontanato dal comune e non potrà farvi ritorno fino al 2026.