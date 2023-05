Con il parapendio s’impiglia negli alberi sotto l’hotel Emilia: salvo

Era partito per un giro vista mare ma un cambio di vento lo ha dirottato in mezzo al bosco del monte Conero.

Paura ieri per un giovane che è finito con il suo parapendio nella zona verde sotto l’hotel Emilia, a Portonovo. Il ragazzo è rimasto incastrato su un albero, appeso nel vuoto, ad una altezza di oltre sei metri. Attorno alle 15 è arrivata una chiamata ai vigili de fuoco. Era il 118 che li allertava per raggiungere una zona impervia dove era rimasto intrappolato un parapendio con il suo conduttore. Per soccorrerlo è partita la squadra Saf, speleo, alpino, fluviale, dotata di tutto l’equipaggiamento necessario alle condizioni di soccorso in zone difficoltose. Contemporaneamente è stato avvisato anche il soccorso alpino. Arrivati sul posto i pompieri hanno individuato il parapendista, che aveva chiesto aiuto attraverso una radio, e lo hanno raggiunto imbragandolo e facendolo poi scendere dolcemente.

Il giovane aveva dei graffi alle gambe, per l’urto contro i rami, ma stava in buona salute e non è voluto andare in ospedale con l’ambulanza arrivata nelle vicinanze.

Si è riservato di farlo poi da sole se ne avesse avuto bisogno. Il soccorso è stato molto tecnico e ha tenuto impegnata la squadra per oltre due ore.