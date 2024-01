Con il tenore dorico David Mazzoni c’è la più giovane cantante d’opera

Tutto pronto per il concerto-spettacolo "David Mazzoni & Friends", che domani (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona vedrà esibirsi undici tra musicisti e cantanti, tra i quali la statunitense Victory Brinker, che con i suoi 11 anni è la cantante d’opera più giovane al mondo. Grande protagonista sarà naturalmente il tenore anconetano, che ha conquistato la popolarità nazionale partecipando alla finale di "Italia’s Got Talent 2021". Alla serata, che verrà presentata da Jessica Tidei con la regia di Rita Papa, parteciperà tra gli altri Pierpaolo Ugolini, diplomato in violino al Conservatorio Cherubini di Firenze e vincitore di concorsi internazionali. Il ricavato dell’evento, organizzato dall’Associazione Tutti per uno e dal Lions Club International, andrà alla Croce Gialla di Ancona.