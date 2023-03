Con la bici nel canale Autopsia su Massimo

Ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria la salma di Massimo Bini morto mentre scendeva verso Jesi in sella alla sua bici elettrica. Effettuata ieri l’ispezione cadaverica l’autorità giudiziaria ha disposto anche l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Sarebbe escluso il malore e si cerca di capire se Il 44enne possa essere stato urtato o anche solo sfiorato da un mezzo in transito in via San Marcello. Dopo una merenda con gli amici alla trattoria "da Gilberto", attorno alle 18, domenica Bini si era messo in sella e stava facendo rientro a casa, ma ad un certo punto ha perso il controllo della bici elettrica ed è rovinato sull’asfalto, morendo dentro il canale di scolo laterale in via San Marcello all’altezza del civico 80. Una morte ancora senza una spiegazione per il 44enne jesino, parecchio conosciuto specie nelle zone più popolari della città. La bici non presentava evidenti danni ma Massimo, gigante buono, nella vita coltivatore diretto nell’azienda di famiglia a Santa Lucia, potrebbe aver perso il controllo, poco dopo una curva e in forte pendenza, in seguito al passaggio di un’auto o di un camion prima di finire nel canale di scolo che non presenta griglie di protezione.