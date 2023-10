Con la Castellanzese: 2-2 ricco di emozioni nel Girone B

Pareggio pirotecnico a Carate tra Folgore e Castellanzese. Il primo tempo è un monologo della Folgore che oltre ad essere propositiva è anche brava a trovare il vantaggio intorno al 20’, il guizzo vincente è ancora di Gaetani. Reazione nulla degli ospiti e brianzoli che chiudono in attacco rendendosi pericolosi coi tiri di Vernocchi. Nel secondo tempo succede di tutto. La Castellanzese pareggia con Mandelli sugli sviluppi di un corner e poi mette addirittura la freccia grazie a Pastore dagli undici metri. Poi sale in cattedra Kyeremateng che prima sbaglia un penalty (alto) e poi in pienissimo recupero con un colpo di testa in mischia fissa il 2-2 finale.

Roberto Sanvito