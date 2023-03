Con l’ambulanza fino in Germania Viaggio per operare il cane investito

Il cane viene investito, la Croce gialla di Ancona lo trasporta fino a Monaco. Sulla barella dell’ambulanza, stavolta, non c’era né un uomo né una donna, ma un cane. Lucky, un pastore tedesco di 2 anni, era stato investito in Umbria, a Perugia. Il proprietario, un imprenditore che conosce Ancona per motivi lavorativi, non ha esitato a contattare la Croce Gialla di Ancona per chiedere di usufruire del servizio di ambulanza veterinaria. Il mezzo – con équipe specializzata – si è dunque recato a Perugia per prelevare Lucky e trasportarlo nei pressi di Monaco di Baviera, in Germania. È qui che Lucky è nato ed è sempre qui che – su consiglio dell’allevatore – il proprietario del cane ha deciso di farlo operare. Durante tutto il viaggio, il cane è stato assistito da un veterinario. A ripercorrere la vicenda, è Stefano Bernabei, direttore della sede della Gialla: "Siamo stati contattati da un veterinario che per anni ha lavorato nelle Marche e che ora si trova a Perugia. Ci ha chiesto se eravamo disponibili a trasportare con la nostra ambulanza veterinaria un pastore tedesco di 2 anni investito sotto casa da un furgone che faceva manovra. L’allevatore – viste le lesioni riportate dal cane – gli ha consigliato di raggiungere una specifica clinica. La richiesta è arrivata in tarda mattinata e già alle 17 del giorno stesso l’ambulanza era a Perugia. Appena arrivati in Germania, è stato sottoposto ad intervento chirurgico".

A distanza di una settimana, l’imprenditore, proprietario di Lucky, fa sapere che "il cane sta bene e che potrà tornare a camminare, ma ci vorrà del tempo, per le lesioni riportate". Sempre più spesso l’ambulanza speciale viene usata dalla Croce Gialla di Ancona: "Il mezzo è autorizzato dalla Regione Marche, risponde a tutte le normative in materia e siamo in attesa che la Regione stabilisca una sorta di assistenza sanitaria in caso di animali di piccola taglia investiti in strada. Al momento, c’è un vuoto normativo che dovrà essere colmato".

Nicolò Moricci