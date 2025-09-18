Con l’Atletico Ascoli si gioca a porte chiuse

Partita a porte chiuse quella di domenica prossima a Castel di Lama contro l’Atletico Ascoli. La decisione è stata annunciata ieri dalla società biancorossa. Che la trasferta per i tifosi biancorossi fosse a rischio lo si sapeva ormai da giorni anche per motivi di ordine pubblico oltre alle problematiche legate all’impianto ascolano. Ieri la decisione che mette in pace tutti: porte chiuse.

E intanto, nello svelare la propria fisionomia, l’Ancona procede su un doppio binario, quello della squadra e quello della società. Nel primo, stanno emergendo indicazioni confortanti, a cominciare dall’impronta del tecnico Maurizi e dalle linee-guida da lui indicate. Anzitutto, il primato del risultato rispetto ai proclami sull’obiettivo finale. Poi, la necessità di non disperdere situazioni di vantaggio nella fase finale della partita, rivelatasi cruciale negli ultimissimi minuti della vittoria di Termoli, messa a repentaglio dopo essere stata saldamente ipotecata con una rimonta autorevole e di carattere. Terzo punto-cardine, chi subentra a gara in corso deve fare la differenza, e a tale proposito è stato menzionato l’esempio di Pecci. La squadra quindi sta cominciando ad assumere un volto ed un carattere che fanno ben sperare, e Gerbaudo e lo stesso Pecci se ne stanno dimostrando i punti di riferimento, con un Kouko in crescita là davanti.

Dal punto di vista societario, invece, le cose vanno più a rilento, e questa lentezza sta condizionando l’umore dei tifosi e il clima che si respira attorno alla squadra. Magari anche i giocatori si sentirebbero più convinti e sereni a struttura societaria ben definita. Il ruolo di Di Paolo assieme a Polci diventa una questione urgente da ufficializzare, così come sarebbe opportuno che l’attuale patron o il ds facente funzione Manciola chiarissero la veridicità di un possibile rientro nei giochi dell’imprenditore Roberto Felleca, che vanta molte esperienze e accostamenti del suo nome nel mondo del calcio: sta a Polci comprendere la serietà di un suo interessamento verso l’Ancona. Da ultimo, va fatta chiarezza sulla presenza di sponsor titubanti a causa del non chiarito assetto societario, e della contestazione in atto dei tifosi. Se è vero che ci sono, diventa un motivo per assumersi le proprie responsabilità sia da parte della società che dei supporter, non va messa la squadra in condizione di giocare con il freno a mano tirato, ed il pubblico che deve ritornare numeroso al Del Conero di continuare a navigare nello scetticismo. Per quanto riguarda il calcio giocato, l’Ancona dopo la trasferta ascolana sarà impegnata in casa mercoledì 24 settembre alle 20.30 contro il San Marino.

Gianmarco Minossi