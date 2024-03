Con l’auto nel fosso. Paura per una coppia

Un brutto incidente si è verificato ieri verso le 10 in via San Sabino, la strada che dall’omonima frazione scende a Campocavallo di Osimo. Due giovani a bordo di un’utilitaria, mentre salivano a San Sabino, hanno perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada. L’auto si è pericolosamente inclinata dentro a un fossato laterale rimanendo sospesa. Si era temuto il peggio. In realtà i due giovani, un ragazzo e una ragazza 20enni, sono rimasti quasi illesi e sono stati poi accompagnati al pronto soccorso di Osimo dall’automedica in condizioni non gravi appunto.