Con l’hashish vicino alla scuola. Arriva il daspo per un 28enne

Già arrestato nei giorni scorsi per droga viene trovato vicino a delle scuole con l’hashish: arrivano il daspo urbano per un 28enne tunisino sorpreso con lo stupefacente.

Mercoledì i poliziotti alle 10.30, sono arrivati in via della Fornace al parco del Ventaglio, dove sorgono anche due scuole dell’infanzia e primaria, e hanno notato un tunisino, noto poiché tratto in arresto dallo stesso personale del commissariato a fine settembre, ai giardini pubblici, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (aveva 45 grammi di hashish).

Alla vista degli agenti, il tunisino si mostrava teso.

Visti i precedenti e il contesto in cui si trovava, i poliziotti hanno proceduto a ispezione e controllo: nella tasca dei pantaloni il giovane aveva un involucro con 0,74 grammi di hashish.

Il 28enne è stato quindi segnalato alla prefettura per uso personale e il questore di Cesare Capocasa, a tutela della sicurezza collettiva, ha adottato il daspo che prevede il divieto di accedere al parco del Ventaglio e il divieto di stazionare vicino la scuola primaria Monte Tabor e anche l’Istituto comprensivo Urbani.