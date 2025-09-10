Dalla Perla a Yoox
Ancona
Con "Marta" i biglietti si comprano a bordo
10 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
Con "Marta" i biglietti si comprano a bordo

"Nessuno ad Ancona paga il biglietto, soprattutto gli stranieri". L’assioma parecchio in voga in città viene smentito dai fatti. Nel capoluogo dorico la percentuale emersa dai controlli a bordo bus di quelli che sono stati trovati senza titolo di viaggio – biglietto o abbonamento – rappresenta il 12%. Siamo su una cifra abbastanza bassa rispetto ad altre realtà, a conferma che, in realtà, l’utenza dorica è abbastanza virtuosa: "Dire che ad Ancona in pochi, se non addirittura pochissimi pagano il biglietto o hanno l’abbonamento è un luogo comune _ sono state le parole del Dg Gasparini e del Direttore tecnico Di Paolo _. Utilizzare il trasporto pubblico locale senza titolo di viaggio è sicuramente un danno economico per l’azienda, ma anche uno sfregio di tipo etico nei confronti di chi invece paga il servizio". Conerobus intanto lavora per installare a bordo di tutti gli autobus il sistema ‘Marta’ (Marche Trasporti Atma) per acquistare i biglietti. A breve è previsto un test e l’entrata in funzione entro marzo 2026. Tornando ai ‘portoghesi’ il servizio di verifica è svolto da una società esterna e costa a Conerobus circa 200mila euro l’anno. La direzione, tuttavia, ha in programma di cambiare internalizzando sempre di più il servizio: "Con la riduzione del servizio urbano di oltre il 10%, al netto del blocco del turn over per chi andrà in pensione (32 autisti tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, ndr.), sarà possibile trasformare il ruolo di alcuni dipendenti da autisti a verificatori _ hanno confermato i vertici operativi di Conerobus _. quindi aumenteremo il servizio con più personale interno". Intanto gli abbonamenti a Conerobus crescono del 10%.

Trasporti