"Con ’Notturno’ ci raccontiamo. Emergono i testi e anche il rap"

Studio Murena in concerto stasera (ore 22) al teatro Moriconi in apertura del loro tour autunnale, per Spop festival.

Siete al terzo album, com’è cambiata la vostra musica in questi ultimi brani?

"Sicuramente Notturno si è sviluppato moltissimo attraverso l’esigenza di raccontarci un po’ di più, metterci a nudo. In questo senso, i testi presenti nell’album rappresentano un elemento cardine per la narrazione che si sviluppa nelle nostre canzoni. Dall’altra parte, però, il nostro è un gruppo caratterizzato da una produzione orizzontale e circolare, dove tutti hanno un proprio spazio e un proprio ruolo nel progetto. Quindi, probabilmente, l’esito alle orecchie di chi ci ascolta può essere quello di un disco in cui il rap e i testi trovano più protagonismo rispetto a prima, per noi è la naturale conseguenza di un percorso di crescita ed evoluzione".

Credete che oggi ancora la musica possa avere un ruolo sociale e di denuncia?

"Oggi più che mai la musica e i musicisti dovrebbero, per lo meno, essere consapevoli del potenziale comunicativo di questa professione. Basterebbe davvero essere consapevoli di quante cose possano cambiare in una persona grazie al solo testo di una canzone".

A che pubblico vi rivolgete?

"Non abbiamo preferenze e abbiamo sempre incontrato target estremamente diversi tra loro. L’unica costante che continua a tornare e quella di un’educazione all’ascolto invidiabile: ogni persona che abbiamo incrociato ha sempre dimostrato un profondo interesse nei confronti della sperimentazione musicale e dall’approccio non-canonico/mainstream".

Sara Ferreri