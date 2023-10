"Con Olivetti manca una visione strategica"

di Silvia Santarelli

Il capogruppo del Pd Dario Romano fa il punto sull’operato della Giunta Olivetti a tre anni dalle Comunali in cui i senigalliesi, dopo 10 anni di Governo di sinistra hanno preferito il centrodestra.

Come giudica l’operato della giunta di centrodestra di Senigallia?

"L’amministrazione Olivetti ha fatto poco di nuovo, limitandosi a portare avanti progetti già programmati. Non c’è stato un vero e proprio cambio di passo, né una visione strategica per la città".

Ma ci sono stati anche degli investimenti importanti, come quelli per le scuole e per la prevenzione del dissesto idrogeologico…

"Certo, questi investimenti sono necessari e vanno bene e devono essere portati avanti a prescindere dai colori politici. Ma non bastano a compensare le mancanze dell’amministrazione".

Quali sono, secondo lei, le principali mancanze?

"Ad esempio, l’attenzione alle categorie più deboli. L’edilizia residenziale sociale è stata completamente abbandonata, e non c’è stato alcun dialogo con la Regione per trovare soluzioni. Non sono stati realizzati nuovi alloggi popolari, e devono essere ancora consegnati quelli esistenti. Questo ha reso ancora più difficile la vita delle persone in difficoltà economica".

E poi?

"L’amministrazione, smentendo sé stessa e quanto promesso, ha avuto un orientamento eccessivamente sbilanciato verso le associazioni di categoria, a discapito delle esigenze dei cittadini. Questo si è visto, ad esempio, nella gestione del turismo, che ha registrato un calo significativo quest’anno".

Infine?

"C’è stata una certa improvvisazione nella gestione di alcuni dossier importanti, come la candidatura a Capitale della Cultura. La candidatura è stata presentata in ritardo e senza un progetto concreto. Questo ha fatto sì che Senigallia non avesse alcuna possibilità di vincere, e infatti alla fine il dossier manco è stato presentato".

Il centrosinistra come si sta muovendo, a livello di opposizione?

"Stiamo lavorando molto bene coi gruppi PD-DaF-Vivi-Vola, ora bisogna coordinarsi per presentare un programma coraggioso e rappresentativo delle istanze dei cittadini. È necessario girare pagina, ricordando anche quanto di buono sia stato fatto in passato ma dando uno sguardo e una prospettiva diversa, al passo coi tempi. L’obiettivo è quello di vincere le prossime elezioni e tornare a governare la città. Innanzitutto, vogliamo ascoltare le esigenze dei cittadini e delle categorie più deboli. Poi, vogliamo elaborare un programma che risponda a queste esigenze. Infine, vogliamo mobilitare i cittadini per sostenere il nostro progetto".