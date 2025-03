"Con quali soldi il nuovo palazzo della ginnastica?"

A Fabriano arriverà oggi il ministro dello sport Andrea Abodi. Il consigliere comunale di opposizione Lorenzo Armezzani polemizza: "L’amministrazione Ghergo accoglie il Ministro per lo sport per parlare di impianti sportivi, del Palaguerrieri e per la Ginnastica. Due le ipotesi per il palazzetto per la ginnastica ma valuteranno quella che costa di meno perché con il Palaguerrieri, il Comune ha finito i soldi. Due ipotesi che ci auguriamo siano state presentate per lo meno alla società interessata visto che il Consiglio Comunale non ne sa niente e con esso la cittadinanza. Nessuno ebbe modo di partecipare alle decisioni sul Palaguerrieri e oggi rischiamo che nulla si saprà della paventata ipotesi di un nuovo impianto solo per la Ginnastica. Le spese per il solo tetto del palasport sono lievitate di un milione e mezzo e l’assessore ai lavori pubblici ha già informato il Consiglio della necessità di un’altra variante: i costi finali supereranno i 6 milioni con un incremento di oltre il 25% dei costi iniziali. Il Palaguerrieri è l’emblema del populismo".