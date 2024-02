Con ’Stmonga’ va in scena la solidarietà

La realtà non sempre è ciò che sembra. Credenze popolari e inganni si incrociano nella ‘Stmonga’, divertente commedia dialettale in due atti di Lorena Balducci. Venerdì e sabato, dalle 21, lo spettacolo tornerà in scena per un’ultima volta al teatro parrocchiale di Borello. Per l’occasione il ricavato della serata andrà in beneficenza, a sostegno del restauro dell’antica chiesa di Luzzena. A interpretare la commedia, che si svolge durante i primi anni sessanta, la compagnia ‘J’armigi de burel’. Al centro delle vicende un’improbabile famiglia alle prese con un presunto malocchio. Per partecipare è obbligatorio prenotare al 346 1043931.