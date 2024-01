Concato: canto e mi racconto: "E un giorno porterò mia nipote"

La sua voce dolce e pacata ha fatto la storia della musica italiana: quanti amori sono fioriti sulle note di "Domenica bestiale", "tutti ubriachi di canzoni e di allegria", non solo a maggio. E quante riflessioni su brani come "Rosalina", "tutto il giorno in bicicletta". Fabio Concato (cognome vero Piccaluga) non ha mai intonato solo l’amore, ma ha sempre stimolato pensieri, scosso anime, acceso sguardi. Lo farà ancora una volta domani, alle 21, al Teatro delle Muse, con il suo "Musico ambulante tour". E anche se non è maggio, un fiore, quando canta lui, sboccia sempre, su un prato o a teatro. Lo raggiungiamo al telefono mentre è in viaggio, in auto. Chissà se guida piano come canta dall’84…

Maestro, è pronto per Ancona?

"L’ocona Sgangherona (ride, facendo rima, ndr). L’ultima volta qui è stata l’anno scorso. Sono tornato dopo un secolo, ho un sacco di ricordi positivi della città. Conosco le Marche, avevo un pianista maceratese che viveva a Civitanova".

Che appuntamento sarà quello di domani?

"Uno spettacolo nel quale canterò e mi racconterò, farò ridere e riflettere. Una bella occasione per farmi conoscere meglio".

"Guido piano", "Ti ricordo ancora", "Fiore di maggio": c’è una canzone a cui è più legato?

"Gigi, dedicata a mio padre, ha sempre amato la musica".

E una che proprio detesta?

"No, nessuna".

Non canta solo l’amore: basti pensare al brano ´051´, per il Telefono azzurro. Che messaggio vuole trasmettere?

"La bontà d’animo, la ricerca di un po’ più di poesia, di attenzione ai dettagli. Tutti abbiamo gli occhi e possiamo guardare, ma ci sono tanti modi per farlo. Facciamo attenzione, sempre. Alle cose, agli oggetti, agli uomini".

"Oltre il giardino" è per chi perde il lavoro a 50 anni: ha mai vissuto momenti difficili?

"Certo e ho pensato anche di smettere questo lavoro. Forse era proprio il periodo di questa canzone, che ho poi portato a Sanremo nel 2007".

Come si è rialzato dalle tenebre?

"Facendo ciò che più mi diverte: suonando e cantando".

Quando non è sul palco, che nonno è Fabio Concato?

"Uno come tanti che si rimbambisce per la nipote. Nina (figlia di Carlotta, ndr) ha 3 anni e mezzo, è ancora piccina, ma vorrei portarla in giro, a teatro, al cinema, a vedere la prosa, l’opera. Senza forzare niente, vorrei che respirasse un po’ di quella bella polvere dei teatri".

Trap e rap: che ne pensa della musica di oggi?

"Mi piace poco. Però, spero porti a qualcosa di buono e di più musicale fra qualche tempo. La musica è altra roba".

Lei ha partecipato a due Sanremo. Tornerebbe in gara?

"Per ora no, non mi piacerebbe affatto".

Perché?

"Perché in questo periodo la penso così, non mi ci vedo ora al festival. Poi, può anche darsi che mi ricapiti, non ho niente contro Sanremo. Ma non adesso. Insomma, pur avendo la canzone, non ci andrei".

Lo guarderà?

"Il 6 e il 7 sarò in giro per lavoro, quindi salterò sicuramente le prime due serate. E non penso vedrò le altre. Sì, qualcosa ascolterò, ma non starò lì davanti con i popcorn, come facevo vent’anni fa. Oggi dura troppo".

Il festival della canzone italiana ha preso una svolta diversa dal passato: molto social, tanti giovani. Dica la verità, le piace ancora?

"Sì, mi sembra dia soddisfazioni e Amadeus è bravo. È un festival che, coerentemente, segue il tempo che passa e che trasforma tutto. Guai se si pensasse ancora al Sanremo di venti o venticinque anni fa: sarebbe anacronistico".