Concerti a luglio e agosto. Il Comune invia la richiesta: "Authority a disposizione"

Festival e concerti musicali di grande richiamo, così la giunta Silvetti intende accendere l’estate del Porto Antico. I tempi però sono stretti e le trattative per convincere i big della musica nazionale a venire nel capoluogo dorico andranno necessariamente chiuse entro le prossime settimane. Prima però Comune e Autorità portuale, senza dimenticare la Capitaneria di porto, dovranno chiudere il cerchio pianificando le date ideali dei ‘Live’ e dei festival trasferiti dalla Mole Vanvitelliana al porto. Luglio e agosto, in effetti, sono i mesi in cui la frequenza degli arrivi e delle navi verso Croazia, Albania e Grecia sono più frequenti e dunque per non creare il caos andranno valutati gli orari degli attracchi. Ci sono questioni di sicurezza che non possono essere derogate. I confronti fervono, ma intanto sappiamo che la rassegna (in attesa di conoscere il nome scelto dall’amministrazione) si svolgerà esclusivamente nei mesi di luglio e agosto nello spazio della banchina 1, dove si trova la Fontana dei 2 Soli, dove sarà montato il palco per gli eventi.

Stando ad alcune indiscrezioni, probabilmente il cartellone dovrebbe prevedere alcune rassegne del calendario culturale, in particolare i festival che dalla Mole andranno al Porto Antico, ma questo sarà dettagliato dopo la scadenza delle Manifestazioni d’interesse per la cultura, il 14 marzo. Il piatto forte, tuttavia, saranno almeno due, ma l’amministrazione conta di aumentare il numero, concerti di grande richiamo. In questo caso, visto l’impegno di portare i big in città, i concerti dovrebbero essere a bigliettazione.

L’amministrazione lavora al piano per rivoluzionare l’estate anconetana trovando una sponda disponibile nell’Autorità portuale: "Siamo a totale disposizione e aperti al confronto sull’organizzazione degli eventi – conferma il presidente dell’Authority Vincenzo Garofalo – Proprio ieri (martedì, ndr) abbiamo ricevuto l’istanza in cui il Comune chiede di presentare un cartellone di eventi per l’estate. Adesso i miei tecnici lo valuteranno con attenzione. Gli aspetti della sicurezza debbono essere garantiti, ma l’esperienza della Festa del Mare è servita a gettare le basi". In attesa di luglio Garofalo tocca la questione dei locali, bar e ristorazione, sollevata la settimana scorsa dal Carlino: "Gli esercizi sotto il palazzo della Rai sono di competenza di Rfi, noi abbiamo soltanto dato la concessione per l’uso degli spazi esterni. È vero, ci sono state delle chiusure, ma non si poteva fare altrimenti. Al momento sono in piedi 7 concessioni per le attività tra il Porto storico per così dire e il Mandracchio. Per ora non ne sono previste altre, ma quando stileremo il nuovo Prg ci sarà spazio per nuovi interventi".

Pierfrancesco Curzi