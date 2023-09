Concerti a tutto rock: c’è Patti Smith

Il clima di questi giorni non invita certo a pensare all’autunno, e se si parla alla musica viene in mente una piazza piuttosto che un teatro, o un palasport. Ma la stagione ‘indoor’ non è poi così lontana, e quindi vale la pena fare il punto della situazione, se non altro per ricordare ai fan più distratti di acquistare il biglietto per il concerto del proprio artista prediletto.

A fare la parte del leone, come sempre, sono Ancona, con il Teatro delle Muse e il PalaPrometeo, e Senigallia, con il Teatro La Fenice e il Mamamia. Il primo evento in calendario è proprio al Massimo dorico, dove il 20 ottobre si esibiranno gli intramontabili Elio e le Storie Tese. Sarà una specie di concerto-spettacolo con cui la band ripercorrerà la propria carriera, un viaggio folle e ragionato insieme nella ‘Terra dei Cachi’, ovvero l’Italia, tra ironia, goliardia e gusto per l’assurdo.

Band di tutt’altro genere al Mamamia il giorno dopo. Sono i Negrita, che dopo un tour acustico nei teatri durato tre anni tornano nei migliori club in versione elettrica. Come si legge nella presentazione del tour, "niente è più rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club. Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all’elettrica". Il 28 novembre al teatro delle Muse di Ancona l’imperdibile concerto di Patti Smith.

Il Mamamia tra fine ottobre e novembre si conferma il luogo ‘giovane’ per eccellenza. Si inizia il 28 con Il Tre, pseudonimo del rapper romano Guido Luigi Senia, diventato popolare grazie alla vittoria a ‘One Shot Game’. L’album di debutto ‘Ali’, ha debuttato in vetta alla Classifica FIMI, diventando disco di platino.

Il 10 novembre toccherà ad Aiello, cantautore che vanta tre album e singoli di successo come ‘Vienimi (a ballare)’, disco d’oro, ‘Arsenico’, disco di platino e ‘Ora’, portata a Sanremo. Il 18 novembre al Mamamia ci sarà Fred De Palma, autore di successi come ‘Paloma’, ‘Ti raggiungerò’, diventato colonna sonora dello spot di Wind Tre con Fiorello, e ‘Romance’.

Tra fine ottobre e novembre protagonista è Ancona, che cala un tris d’assi: il 31 alle Muse andrà in scena ‘PFM canta De André’, il 3 e il 4 novembre il PalaPrometeo sarà preso d’assalto dai fan di Ligabue, mentre l’8, di nuovo alle Muse, arriverà Vinicio Capossela. Nomi che non hanno bisogno di molte presentazioni. La collaborazione tra la PFM e Fabrizio De André è un pezzo di storia del pop italiano, mentre Ligabue contende a Vasco Rossi il titolo di rocker più amato d’Italia. Quanto a Capossela, ogni suo disco è un evento, compreso l’ultimo ‘Tredici canzoni urgenti’. Novembre si chiuderà con il concerto di Raphael Gualazzi al Teatro La Fenice, dove il 16 dicembre si esibirà Max Gazzè.

Due cantautori diversi tra loro, ma sempre capaci di regalare qualcosa di originale. Ultimo concerto del 2023 (a tutt’oggi) sarà ‘Mania The Abba Tribute’, il 19 dicembre alle Muse, un omaggio d’autore al grande gruppo svedese. Il teatro annuncia concerti anche per il 2024, con Massimo Ranieri (7 gennaio), autentico evergreen della musica leggera nostrana, e altri tributi, come ‘Alla scoperta di Morricone’ (18 gennaio) e due omaggi ai Queen: ‘We will Rock you’ (20 gennaio) e ‘Queen at the Opera’’ (29 marzo).