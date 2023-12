Concerti alla Fenice, dopo il gospel la Rossini

Una settimana di concerti. Al teatro "La Fenice" si respira la magia dell’atmosfera natalizia nella programmazione dei concerti dedicati a questo particolare periodo dell’anno. Il concerto del gruppo Gospel JP & the Soul Voices che si è esibito il pomeriggio di Natale ha riscosso un grande successo di pubblico emozionando tutti i presenti. Il reverendo John Polk ha coinvolto il pubblico creando un’atmosfera di grande festa e gioia.

Il concerto di Capodanno, con l’Orchestra Sinfonica Rossini, è atteso per il primo giorno dell’anno alle 11.30. Un ricco e variegato programma musicale ci attende per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Posto unico 15 euro. Un concerto molto particolare, dedicato ai bambini, è in programma il 6 gennaio alle17. "L’Album degli Animali", Orchestra Sinfonica Rossini, un safari musicale nella storia della musica. Un progetto creato appositamente per i più piccoli. Al termine del concerto tutti i bambini riceveranno una dolce sorpresa. Posto unico 5 euro. Si ballerà in piazza Garibaldi sabato 30 dove i protagonisti saranno gli anni ’90 dalle 21,30, con un dj set tutto da scoprire. Non mancherà nemmeno il Capodanno in musica in piazza Garibaldi con Demo Morselli e Marcello Cirillo Big Band Band in scena dalle 23,30. Ingresso gratuito.