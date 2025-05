Concerti "Candlelight", doppio tributo: dai Coldplay a Lucio Dalla

Il rock internazionale e il miglior cantautorato italiano a lume di candela. E’ doppio l’appuntamento offerto oggi dalla rassegna ‘Candlelight’ all’Auditorium ‘Orfeo Tamburi’ della Mole Vanvitelliana di Ancona. Si inizierà alle ore 19.30 con il tributo ai Coldplay, e si proseguirà alle ore 21.30 con l’omaggio a Lucio Dalla e ad altri grandi cantuatori. In entrambi i casi sul palco ci sarà il pianista Roberto Franca.

I concerti ‘Candlelight’ sono un’esperienza musicale e multi-sensoriale unica, che propone musica in luoghi ‘speciali’, illuminati dalla luce confortante delle candele. Il programma del concerto dedicato ai Coldplay prevede l’esecuzione dei ‘Paradise’, ‘Trouble’, ‘The Scientist’, ‘Fix You’, ‘A Sky Full of Stars’, ‘Clocks’, ‘Something Just Like This’, ‘Yellow’, ‘Viva La Vida’ e ‘Speed of Sound’. Nel concerto serale il pubblico potrà ascoltare sei brani di Lucio Dalla (‘Caruso’, ‘L’anno che verrà’, ‘Anna e Marco’, ‘Piazza Grande’, ‘Chissà se lo sai’ e ‘Felicità’), oltre a ‘Quando’ e ‘Dubbi non ho’ di Pino Daniele, ‘La canzone del sole’ e ‘Il mio canto libero’ di Lucio Battisti e ‘L’emozione non ha voce’ e ‘Il ragazzo della via Gluck’ di Adriano Celentano. Biglietti per entrambi i concerti: da 27 a 39 euro. Le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio del concerto. Non saranno consentiti ritardi.