Concerti, danza, giochi e sport: tre giorni per grandi e bambini

Musica, danza, giochi, sport e molto altro ancora da oggi a domenica al Parco della Cittadella di Ancona grazie al ‘Festival della Famiglia’. La prima giornata (dalle ore 16 alle 19) proporrà spazi ludici e sportivi, animazione laboratori creativi e interattivi. Alle ore 16.30 il Mago Baldo stupirà i più piccoli con le sue bolle di sapone. Alle 18 spazio a ‘Momenti Danza’ con il gruppo Witches Crew. Domani (stesso orario) oltre agli spazi ludico-sportivi e i laboratori sarà il ‘Concerto Animato’ di Spazio Zona Musica, che permetterà inoltre di partecipare al laboratorio ‘Ti racconto una canzone’. Musica protagonista anche grazie a Terza Via e alle Patronesse del Salesi, che porteranno nel parco la Pasquella. Gran finale alle ore 20.30 con i Cartoonici, band veronese che unisce l’esperienza di musicisti di talento e una passione comune, ovvero far rivivere le emozioni delle indimenticabili sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’immaginario collettivo dagli anni ‘80 fino ai giorni nostri.

Il loro spettacolo è un vero e proprio viaggio musicale che attraversa epoche e generazioni, coinvolgendo il pubblico di ogni età in un’esperienza unica e coinvolgente. Con un perfetto equilibrio di nostalgia e freschezza i Cartoonici riportano in vita temi che hanno fatto sognare intere generazioni: Tiger Man, Sampei, Lupin III, Kiss Me Licia, Dragon Ball, Pokémon e le mitiche melodie dei ‘robottoni’ giapponesi. Domenica (dalle ore 16 alle 18) da non perdere l’evento curato dall’Accademia di Oplologia e dall’Associazione Quan Pulchra Es (ore 19). Il parco tornerà al passato grazie alla rievocazione ‘Ancona e la sua storia’, che riporterà in vita i personaggi e gli episodi che hanno segnato la storia della città.

Un viaggio in differenti epoche, dove cavalieri, dame, soldati e popolani guideranno il pubblico attraverso i secoli. Ogni passo nel parco sarà una scoperta, tra laboratori didattici, esibizioni, letture ad alta voce di fiabe, allestimenti con giochi d’epoca, accampamenti e didattica militare, danze storiche, la moda del tempo, storie di miti ed eroine. Tra i protagonisti, Quam Pulchra Es di Macerata, 8cento di Bologna, Ferreocore di Civitanova, Palio del Serafino di Sarnano, il giocoliere Paolo Johnny Pierdicca, Paola Tirabasso (guaritrice ed esperta di tarocchi), Crux Dorica, Tabularasa di Jesi, Guarnigione di Porto Nuovo, Cavalleggeri di Tolentino 1815.