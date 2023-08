Concerti, degustazioni, eventi a Osimo: Calici di stelle

Ecco Calici di stelle, evento clou del cartellone estivo osimano, stasera dalle 21 in centro storico. Diverse aziende agricole e case vinicole hanno aderito all’iniziativa saranno presenti per la tradizionale degustazione dei vini scandita da spettacoli e intrattenimenti musicali, visite guidate alle grotte fino a mezzanotte e dall’osservatorio delle stelle. Si potranno degustare i migliori vini del territorio insieme ai migliori prodotti tipici delle regione in un’esperienza magica che unisce la filosofia del buon bere alla cultura ed alle bellezze della città Alle 21.15 nella cattedrale di San Leopardo concerto di musica barocca, alle 21.30 in piazza del Comune esibizione del coro Andrea Grilli diretto dal maestro Samuele Barchiesi e alle 22 a piazza Nuova ci sono i Blues band con The rooster. Monumenti aperti con la mostra PopUp attitude a palazzo Gallo fino alle 23. L’osservazione delle stelle a cura dell’Ama, associazione marchigiana astrofili, sarà alle 21.30 in piazza Gramsci con il telescopio. Al battistero mostra fotografica a cura del circolo Avis Giacomelli. Negozi aperti. Apertura del maxiparcheggio e dell’impianto di risalita fino alle 2.