"Concerti del Consiglio" con Concu, Elisei e Brunori

I maestri Andrea Concu alla chitarra, Andrea Elisei alla batteria e Samuele Brunori al basso si esibiscono oggi in una suggestiva cornice jazz nell’ambito dei "Concerti del Consiglio" a Castelfidardo. L’appuntamento è per mezzogiorno nella sala consiliare del Comune per un grande concerto. L’idea dei "Concerti del Consiglio" in particolare segue la via dei "Concerti del Quirinale" trasmessi in diretta su Radio3 le domeniche dalla sala Paolina: Castelfidardo ha scelto appunto per l’occasione la suggestiva sala del Consiglio comunale. L’ingresso è libero ma vincolato ai posti disponibili in sala. L’iniziativa, che ha già avuto successo in passato, è stata riproposta dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la civica scuola di musica "Soprani", un’eccellenza per la città della fisarmonica e non solo. Prossimi appuntamenti il 26 febbraio e il 26 marzo, stessa ora e location.