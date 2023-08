Concerti di Cinesuonando sotto le stelle Mondelci con l’Italian Sax Orchestra

Ultima imperdibile serata per ‘I Concerti di Cinesuonando sotto le stelle’ a Trecastelli. Oggi (ore 21.15) in largo San Giovanni Paolo II a Ripe suoneranno Federico Mondelci, direttore e solista, l’Italian Sax Orchestra e Simone Zanchini alla fisarmonica. Sotto la guida di Mondelci si esibiranno Eleonora Fiorentini (sopranino), Gretha Mortellaro e Diego Vergari (soprano) Christian Summa, Daniele Bolletta, Nicola Chiera (alto), Tommaso Rocchetti, Marzio De Nardo, Stefano Luciani (tenore), Julian Brodski, Gerardo Cervasio, Emiliano Bastari (baritono), Luca Chiarini (basso). Quindici artisti di importanza nazionale e internazionale proporranno un concerto con musiche del repertorio classico, jazz e latinoamericano, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Lemuse – Marchefestival "Land &Culture". Federico Mondelci è da oltre trent’anni uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale. Si è esibito come solista con oltre cinquanta orchestre, tra cui l’Orchestra della Scala, la New Zealand Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, l’Orchestra da Camera di Mosca, l’Orchestra Sinfonica di Bangkok e la Filarmonica di San Pietroburgo. Il suo repertorio non comprende solo le pagine ‘storiche’ ma è particolarmente orientato verso la musica contemporanea. Mondelci affianca il suo nome a quello di grandi autori del Novecento, quali Nono, Berio, Nyman, Kancheli, Glass, Donatoni, Sciarrino, Scelsi, Gentilucci, Graham Fitkin, Nicola Piovani e altri compositori della nuova generazione. Le loro composizioni spesso sono a lui espressamente dedicate: produzioni di straordinario successo che conclamano Mondelci come raffinato solista di raro e straordinario talento. Nel 2017 è stato insignito del titolo di "Marchigiano dell’Anno".