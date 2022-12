Concerti e brindisi per Capodanno Così le piazze tornano a riempirsi

Meno due giorni alla notte più lunga dell’anno, quella da passare tra cenoni, brindisi, veglioni e feste in piazza. Ad Ancona la novità è che non si aspetterà più il nuovo anno in piazza del Papa, come accadeva prima della pandemia, bensì nella vicina piazza della Repubblica, con la facciata delle Muse a fare da scenario. La scelta deriva dal desiderio di coinvolgere l’intero centro cittadino, compresi i locali e i ristoranti dell’area che comprende corso Mazzini, corso Garibaldi e la stessa piazza del Papa. Tutto ruoterà attorno al concerto dei Rumba de Bodas, band bolognese che mescola generi differenti per garantire il ‘movimento’ del pubblico, con esibizioni a metà tra il concerto e la festa. Il gruppo è conosciuto anche in vari paesi d’Europa. Ad esempio, è resident band al festival jazz di Edimburgo, partecipa a festival internazionali come il Montreux, il Copacabana, l’Hemingway, il Bootown Fair, la Seoul Music Week. La band è passata nel tempo da sonorità più ska e reggae a funk, al new soul e all’elettronica, sempre con un taglio fortemente pop e con miscele sonore letteralmente esplosive. ‘Rimini Minivan’ è il loro ultimo disco, che hanno portato in tour in Germania, Lussemburgo, Francia, Svizzera e Italia. Il dj-set è a cura di EVE, crew che nasce dall’unione di diverse anime della notte anconetana. La scelta di quest’anno è ricaduta su Daniele Sabbatini, in quanto erede naturale del sound dei Rumba de Bodas e per la sua capacità di proporre un suono fresco e divertente, adatto sì a un grande pubblico, ma comunque ricercato. Sabato saranno aperte anche la ruota panoramica e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Cavour.

A Senigallia si farà festa in piazza Garibaldi, e naturalmente la musica sarà protagonista. Alle ore 23.15 inizierà il concerto della Little Tony Family. A mezzanotte ci sarà il saluto al nuovo anno, e poi si riprenderà con la musica fino alle 2, orario massimo previsto per la musica. Il gruppo nasce per volontà di Little Tony, che prima di andarsene ha espressamente chiesto di continuare a portare avanti il repertorio, continuando a far vivere canzoni che il pubblico ama ancora. Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti (collaboratore storico di Tony), rielaborando i brani e sincronizzando la voce del cantante con i video dei suoi più bei concerti e apparizioni televisive, duettano con l’"Elvis italiano" accompagnati da una band di quattro elementi. Risultato: un concerto pieno di divertimento, energia e carica di rock and roll.

A Fabriano, dopo diversi anni, torna la festa in piazza del Comune. Si inizierà alle 20.45 con la vocalist Angela ‘Angie’ Lanotte e si proseguirà alle 21 con il concerto della band The Bad Boys, che spazia tra funky, dance degli anni ’70 e ’80 e fusion. Poi toccherà al rapper fabrianese Alessio Rummo, in arte Haike, e al dj-set firmato Mera Loco, alias Edoardo Patassi, Riccardo Lori e Akram Faiz, tra hip hop, reggaeton, trap, dembow e latin house. Dalle 18.30 ci saranno due punti di ristoro con bar, cibi caldi take away, servizio cocktail e drink, per una possibile cena street food. Gratuiti il brindisi di mezzanotte, offerto dall’azienda Rocca dei Forti, e i dolci natalizi, offerti dal Market Plus Coal.

Non sono poche le località che invece hanno rinunciato alla tradizionale festa di San Silvestro. Tra quelle principali da citare Jesi, dove è in programma un Capodanno ‘diffuso’ (ovvero nei locali cittadini), Falconara, Osimo e Castelfidardo. Evidentemente l’effetto pandemia si fa ancora sentire, senza contare il fatto che le risorse a disposizione dei Comuni non sono di certo abbondanti.