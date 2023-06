Concerti e cinema diventano itineranti

Al via "Trecastelli in Estate 2023", il cartellone di novità che coinvolgerà tutte le tre municipalità con musica, cinema all’aperto, mostre, iniziative per bambini e famiglie. Novità di quest’anno è la rassegna itinerante ’CineSuonando sotto le stelle’, che propone una serie di proposte cinematografiche intervallate da concerti sotto le stelle. Sei gli appuntamenti del cinema all’aperto proiettati, alle 21, per tutti i martedì di luglio e i primi due martedì di agosto. Le esibizioni musicali sono state affidate a protagonisti del panorama internazionale. Oltre all’atteso concerto del maestro Federico Mondelci, che quest’anno sarà presente il 13 agosto nel Largo San Giovanni a Ripe con l’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni e il maestro Simone Zanchini solista fisarmonicista, la città di Trecastelli per questa nuova estate ha arricchito il cartellone di altri spettacoli musicali. Si esibiranno il 27 luglio nel Parco della Pace a Ponte Rio i Machine Head Quintet con Massimo Morganti, Marco Postacchini, Nico Tangherlini, Roberto Gazzani, Andrea Morandi nel concerto Runaway. Il 2 agosto nella Piazza di Passo Ripe si esibirà Giacomo Rotatori con "Le Ballate del Mondo", progetto solistico che unisce musica Jazz con musica popolare marchigiana. Per gli amanti della lettura ci sarà "Tra le pagine di Trecastelli -Rassegna di lettura nelle Terre di Frattula", nuovo format dedicato alla presentazione di libri, che si svilupperà sulle tre ex municipalità al tramonto, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici delle Terre di Frattula. Per i bambini c’è la rassegna "Arte in Gioco" con "I lunedì al museo", sei appuntamenti di laboratori didattici tra arte e divertimento che avranno luogo al museo cittadino, alle 17, il 6, 19 e 26 giugno, il 3, 17 luglio e il 3 agosto. Ai bambini è dedicata anche la rassegna teatrale ’Racconti e Fantasia’, seconda Edizione, narrazioni di Marco Bertarini. Per gli amanti del teatro Mauro Pierfederici e Alessio Messersì e la musica di Giacomo Sebastianelli dedicheranno un omaggio a Pablo Neruda il 21 luglio, alle 21.30, nel giardino del Villino Romualdo di Ripe.

Giulia Mancinelli