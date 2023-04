Concerti, l’imbarazzo della scelta

Si annuncia un maggio a tutta musica sull’asse Ancona-Senigallia. Almeno sei i concerti di grande richiamo, quelli che vedranno protagonisti nomi affermati del panorama pop italiano (e non solo), in certi casi ormai da decenni.

Ad aprire le danze, venerdì al Teatro delle Muse, sarà Niccolò Fabi, che porterà nel capoluogo marchigiano il suo ‘Meno per meno tour’, un emozionante viaggio tra il sound intimo del cantautore e il suono dell’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi. Fabi porterà in scena uno spettacolo diviso in due parti distinte: la prima in cui rivivrà intimamente insieme al pubblico venticinque anni di parole e musica; la seconda in cui presenterà per la prima volta dal vivo alcune delle canzoni contenute nell’ultimo album ‘Meno per Meno’, accompagnato appunto da un’orchestra. Il tour si concluderà in una location speciale il 28 maggio al Teatro Romano di Ostia Antica, mentre è già sold-out il concerto del 21 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Dalla capitale a Milano, la città dove è cresciuto artisticamente Max Pezzali. L’ex leader degli 883 è atteso venerdì 12 e sabato 13 al PalaPrometeo di Ancona, dove cercherà di far rivivere l’atmosfera respirata a San Siro, con il doppio concerto con cui ha celebrato i trent’anni di carriera. Il tour è appunto l’occasione per festeggiare un’ormai lunga avventura musicale, costellata di brani di facile presa che hanno ottenuto grandissimo successo, a partire da ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’ e ‘Come mai’, pezzi del repertorio 883, ma in pratica suoi al cento per cento.

L’abbondanza di concerti a maggio fa sì che ci sia una sovrapposizione. Sabato 13, infatti, al Teatro delle Muse sarà di scena Fabio Concato con il suo ‘Musico Ambulante Tour’. Stesso giorno ma atmosfere completamente diverse, perché dal pop spesso danzereccio di Pezzali si passa allo stile pacato e raffinato di un cantautore che racconta emozioni e sentimenti con un tocco delicato, anche se a volte non privo di ritmo. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare i successi di un’intera carriera.

Sempre le Muse, il giorno dopo, ospiteranno il tour unplugged di Fabrizio Moro, che si chiuderà proprio nel Massimo dorico. Il cantante è tornato alla ribalta lo scorso anno con il brano ‘Sei tu’, presentato a Sanremo, dove ha vinto il Premio Bardotti come miglior testo. Il pezzo sarà uno dei momenti più attesi del concerto, che ripercorrerà una carriera iniziata nel 2000.

Anche in questo caso c’è un ‘doppione’, nel senso che domenica 14 è in programma un altro concerto, quello degli Inti-Illimani, storico gruppo cileno noto innanzitutto per l’inno ‘El pueblo unido jamás será vencido, affiancati dal cantautore Giulio Wilson.

La sede è il Teatro La Fenice di Senigallia, la stessa che pochi giorni dopo, il 21, ospiterà Simone Cristicchi, uno dei cantautori più impegnati (anche a teatro) della scena nazionale. Anche in questo caso i fan potranno ascoltare il meglio di una produzione in cui spiccano bellissime canzoni come ‘Ti regalerò una rosa’, vincitrice del 57esimo Festival di Sanremo.

Nelle foto dall’alto: Niccolò Fabi, Fabrizio Moro, Max Pezzali, Simone Cristicchi e Fabio Concato