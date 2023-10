Concerti, show e visite guidate. Ecco la guida tra piazze e corsi

La Notte Bianca sarà all’insegna della musica, con una dozzina di spazi urbani centrali accesi da concerti e dj set, ma ci sarà spazio per tanto altro. Tutto in una notte, un programma ricco compresso all’interno del cartellone messo in piedi dal Comune da oggi pomeriggio a notte fonda. La musica con tutti i suoi generi rappresentati, allieterà le piazze principali, Cavour (dove è previsto lo show dello Zoo di Radio 105), Roma, Pertini, San Francesco, Plebiscito, Diaz, Santa Maria, i corsi Garibaldi e Amendola, il Mercato delle Erbe.

Le visite guidate sono andate sold-out già nei giorni scorsi: tour nei misteri della città ripercorrendo i casi di cronaca nera del passato, Ancona Sotterranea e la sessione di orienteering, organizzata dall’associazione Picchio verde. Tante le aperture straordinarie. Per la Pinacoteca civica Francesco Podesti, dalle ore 20 alle 23 è prevista un’apertura straordinaria gratuita (regolare apertura dalle 10 alle 19 con biglietto ridotto 3 euro), mentre alle 21,30 è in programma una visita guidata ai capolavori della pinacoteca. Il costo è di 7 euro, solo su prenotazione al numero 071 2225047 e alla mail museicivici.ancona@gmail.com. Il Museo Archeologico delle Marche apre le porte in via straordinaria fino alle 23,30. Grazie alla collaborazione con l’Accademia di Danze Ottocentesche di Ancona ci si potrà reimmergere nelle atmosfere dell’Ancona ottocentesca con costumi, danze e musiche d’epoca, nella sfarzosa cornice di Palazzo Ferretti. Primo ballo alle 18, secondo alle 21.30. Posti limitati per i due balli, prenotazione consigliata allo 071-202602. Ingresso con biglietto ordinario del Museo.

Rifiorefici invece è l’iniziativa dei commercianti di via degli Orefici. Domani sera nella suggestiva strada pedonale che collega i corsi a piazza del Papa si terrà Borghi – Mostra disegni di Lamanfrina e versi di Stefania Torri. Un viaggio attraverso borghi fantastici, immaginari, metafisici, impossibili, inesistenti disegnati da Lamanfrina e accompagnati dai versi di Stefania Torri che ‘fotografano’ attimi di vita lungo le vie di paese. I negozi della via resteranno aperti fino alle 22. Orario straordinario che riguarderà anche tutto il resto dei negozi della città che potranno restare aperti oltre il limite orario classico.

Poi, Corso Amendola: un "Total White Party" per far splendere Ancona. Eleganza e suggestione, musica e ottimo cibo, saranno i protagonisti di un evento che impreziosisce la Notte Bianca del capoluogo. A dare vita all’iniziativa voluta da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, gli operatori di Corso Amendola. La festa prenderà il via alle 17 con la chiusura della strada. Previsti spazi in cui si esibiranno band musicali, spettacoli itineranti, il meraviglioso show luminoso Light Sensation Parade con le sue farfalle di luce e, lungo tutto il Corso, saranno allestite aree dove sarà possibile accomodarsi a sedere per degustare le specialità preparate dai ristoratori della via, per dare vita ad una vera e propria ‘cena white’.