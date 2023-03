"Concertino Burro e Salvia" al Carnevale di Milano

Forti emozioni per il gruppo musicale jesino ‘Concertino Burro e Salvia’ a Milano nel giorno dei festeggiamenti del Carnevale Ambrosiano. Due le postazioni a loro disposizione per esibirsi con il nostro repertorio ‘retrò’. La prima tappa nel pomeriggio di sabato in piazza della Scala e poi di corsa sui Navigli, all’imbocco di Ripa di Porta Ticinese. E ci è scappata anche un’esibizione estemporanea alla Galleria Vittorio Emanuele II. Concerti in strada e un po’ di divertimento spensierato in questa festa atipica che si festeggia il sabato successivo rispetto al martedì di Carnevale tradizionale.