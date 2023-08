Concerto all’alba con Emilio Marinelli

La scorsa estate aveva fatto il pieno di consensi e presenze. Scontata, dunque, la riconferma anche per la stagione balneare corrente. Ed è così in programma sabato una nuova edizione del concerto all’alba realizzato dal Circo Marinaro nel tratto di spiaggia antistante il sottopasso di via Goito. A regalare emozioni e note, quest’anno, sarà Emilio Marinelli, un pianista jazz e compositore marchigiano che vanta un background di numerose collaborazioni nazionali ed internazionali. Tra gli altri Maria Schneider, Bob Mintzer, Andrea Boccelli, Enrico Rava, Sergio Caputo, Fabrizio Bosso, Beppe Servillo, Fabio Concato e Gabriele Mirabassi. Attualmente Marinelli è docente di pianoforte jazz al Conservatorio di Adria. Presenterà un repertorio di musica scritta e improvvisata, creato appositamente per l’occasione tutta falconarese e "per rendere omaggio al sole che ogni giorno senza chiasso o pretese ci dona luce e calore", scrivono gli infaticabili volontari del Circo Marinaro. Appuntamento sabato alle 5.45. Immancabile la presenza dei ragazzi del Frollabus, che assicureranno una colazione speciale che farà cominciare col sorriso, e nel segno dell’inclusione, la mattinata di chi vorrà intervenire.