Concerto audiovisuale ‘The Poetic of Space and Time’ di Graziano

Originale evento domani (ore 21) al Cinema Teatro Italia di Ancona. E’ il concerto audiovisuale ‘The Poetic of Space and Time’ di A Smog Museo, progetto musicale di Nazario Graziano, ex chitarrista e fondatore del gruppo post-rock Il Rumore del Fiore di Carta. Le undici tracce che compongono il lavoro riprendono per certi versi, le linee strumentali disegnate su ‘Untitled01’, per poi dirigersi su nuovi territori, meno ambient e più sperimentali, con un forte accento elettronico ed una smaccata apertura a contaminazioni sonore tra echi free-jazz e gospel.

A livello concettuale ‘The Poetic of Space and Time’ vuole essere un viaggio attraverso le dimensioni fondamentali della nostra esistenza, esplorando come gli spazi fisici e i momenti temporali influenzino la nostra percezione, la nostra creatività e il nostro essere. Un viaggio narrato e trattato alla stregua di un concept, un viaggio non necessariamente fisico in cui convergono storie senza tempo e senza spazio. Storie di asteroidi ed eclissi, foreste e montagne, telefilm cosmici, walkman e radio voodoo, allucinazioni, cenni esoterici, percorsi interiori o forse semplicemente immersi nella nostalgia.

Il concerto è anche un invito a considerare come ogni istante e ogni luogo possa diventare fonte di ispirazione e contemplazione. Apertura bar e buffet alle ore 19.30.