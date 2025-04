Concerto blues e funky alla "Vecchia pesca" in occasione della festa della Liberazione

Il ristorante ‘La Vecchia Pesca’ di Torrette di Ancona celebra la festa della Liberazione con uno evento che unisce la musica e il gusto. Si tratta del concerto blues/funky che accompagnerà il pranzo (ore 12.30), costituito naturalmente da un menù di pesce. Circondati dal mare, gli ospiti potranno ascoltare una band formata da Piero Trotta alla batteria, Leo Losacco al basso e ai cori, Ricky Burattini alle tastiere e Marco Bellardinelli alla chitarra (e voce). I quattro musicisti, ben noti al pubblico marchigiano, daranno vita ad un concerto inusuale, in quanto ‘mattutino’, all’interno di una location più che inusuale, una vecchia palafitta. Da ricordare che il parcheggio si trova di fronte al ristorante (l’entrata è a 50 metri, in direzione Ancona). Per informazioni 071888240.