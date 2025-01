Concerto ‘Candlelight’ alla Mole. Omaggio a Morricone con Franca

La magia della musica di Ennio Morricone nell’atmosfera unica creata dalla luce delle candele. Inutile dire che stiamo parlando dei concerti targati ‘Candlelight’, che regalano sempre al pubblico un’esperienza musicale e multi-sensoriale del tutto particolare. Complici anche le location scelte. Come la Mole Vanvitelliana, dove oggi (ore 19.30) il pianista Roberto Franca renderà omaggio ad alcune delle colonne sonore più amate dal pubblico. E qui il nome principale non può che essere quello di Ennio Morricone, il più grande compositore che si sia dedicato a questo genere. Nella scaletta del concerto sono presenti alcuni dei brani più celebri scritti dal Maestro romano, come ‘C’era una volta il West’, ‘Amapola’, ‘Ultima diligenza di Red Rock’, ‘La febbre dell’oro’, ‘La califfa’, ‘Rabbia e tarantella, ‘Gabriel’s oboe’ (il pezzo più famoso della colonna sonora del film ‘Mission’) e ‘Cinema paradiso Love Theme’, altro brano amatissimo dal pubblico. Ma Roberto Franca attingerà anche al repertorio di Nino Rota, inseparabile compagno di Federico Fellini per tanti anni e tanti capolavori, di cui interpreterà i temi principali di ‘Amarcord’, ‘La dolce vita’ e ‘Il padrino’. A completare il programma (provvisorio) ci sono ‘La vita è bella’ di Nicola Piovani e ‘Les beatitudes’ di Vladimir Martynov. Le porte dell’auditorium apriranno 30 minuti prima dell’inizio del concerto.