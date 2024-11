Concerto di beneficenza, fondi per gli alluvionati e l’art bonus

"Dalle note di speranza suonate dal Rotary Falconara e dalla solidarietà di tanti cittadini, ecco le risorse per aiutare la Castelferretti alluvionata a ripartire".

Un messaggio di umanità. Perché dopo il concerto di beneficenza dello scorso 20 ottobre al PalaLiuti, il Club falconarese ha deciso di devolvere l’incasso della serata all’Acli di Castelferretti, i cui locali affacciati su piazza della Libertà sono stati profondamente danneggiati dall’acqua e dal fango in occasione della calamità del 19 settembre 2024. Da subito i soci del Rotary hanno pensato ad un evento per la frazione, in sinergia con il Comune. E quella volontà si trasformata in uno show della cover band di Lucio Dalla, ‘La sera dei miracoli’. Show perfettamente riuscito, visto il ricavato cospicuo e interamente indirizzato all’associazione che opera nel territorio e per la comunità. C’è di più, però. Perché il Rotary ha scelto di sostenere anche un’iniziativa parallela, ma pur sempre per Castelferretti e i castelfrettesi. Ovvero l’associazione intende erogare un contributo a sostegno dell’Art Bonus per ristrutturare la chiesa di Santa Maria della Misericordia. Un contributo importante e che, dicono dal Club falconarese, "andrà ad irrobustire il tesoretto già raggiunto per riqualificare lo scrigno d’arte annesso al cimitero del paese".

In molti avevano partecipato con donazioni, dalle aziende a banche e associazioni, ma anche artisti e singoli cittadini. In pochi mesi sono stati raggiunti oltre 34mila euro che permetteranno una prima fase della riqualificazione per eliminare umidità e infiltrazioni d’acqua. Ora anche il Rotary Falconara farà la sua parte, mostrando grande sensibilità.