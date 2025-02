Concerto di Dave Orlando al teatro Cortesi di Sirolo

Dave Orlando è un artista completo, scrive, compone e arrangia. La sua versatilità vocale e l’ampiezza del suo repertorio l’hanno portato negli anni a spaziare tra i vari generi musicali e a essere frontman e musicista di numerose band locali. Oggi si esibirà al teatro Cortesi di Sirolo. In questa occasione inedita ha preparato un viaggio fra parole e musica durante il quale il pubblico rimarrà estasiato. "Finalmente avrò l’opportunità di raccontare quelle cose che per troppi anni ho tenuto mie. Alcune sono diventate canzoni, altre sono rimaste parole. Alcune sono storie, altre pensieri – dice il giovane cantautore -. Oggi sarò in quel luogo magico che ho sognato e desiderato tanto". L’organizzazione è di Universal. L’appuntamento è alle 21.30.