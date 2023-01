’Concerto di festa’ per aiutare la mensa del povero

Il Festival internazionale itinerante di Belcanto italiano arriva a Reggio Emilia: domani, nella chiesa dei Padri Cappuccini (in via Ferrari Bonini) alle 20.45, con il "Concerto di festa per l’Epifania".

In programma musiche sacre di Monteverdi, Gratiani, Scarlatti, Vivaldi, Handel, Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Fauré e Mascagni. La direzione artistica e musicale, dalla scelta del repertorio alla concertazione, è affidata a Mattia Peli.

Gli interpreti principali della serata sono il soprano belcantista Astrea Amaduzzi ed i soprani Diana Corradini e Arianna Richeldi.

L’ingresso è a offerta libera, a sostegno della mensa del povero.

Info: 3475853253