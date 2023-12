Concerto di Natale alle Muse: sul palco il violino di Francesca Dego

E’ un rito che si rinnova ogni dicembre, un evento ormai divenuto tradizionale, atteso da centinaia di persone. Parliamo del ‘Concerto di Natale’ degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona, realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana, che domani (ore 20.30) vedrò salire sul palco del Teatro delle Muse la violinista Francesca Dego, giovane violinista molto richiesta a livello internazionale, e il direttore d’orchestra Gaetano D’Espinosa (non Michele Spotti, come inizialmente previsto), uno dei più promettenti della nuova generazione, alla guida della Filarmonica Marchigiana.

Nel programma spiccano tre nomi: Beethoven, Mozart e Schubert. Il che dovrebbe bastare. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi aggiungiamo che del sommo Ludwig sarà eseguita la Sinfonia, n. 7 in la maggiore op. 92, ‘apoteosi stessa della danza’, per dirla con Wagner. Un’opera di 210 anni d’età, portati benissimo. La ‘prima’ risale infatti al 1813. Anche allora era dicembre, e anche allora c’era una università di mezzo, quella di Vienna, che ospitò una serata di beneficenza per i soldati austriaci e bavaresi feriti nella battaglia di Hanau, durante le guerre contro Napoleone. Il successo fu immediato, e imperituro. Il concerto si apre con una pagina tramandata come manoscritto per pianoforte a quattro mani, l’Ouverture D668 di Franz Schubert, proposta in una recente trascrizione orchestrale del compositore Giulio Castronovo, che ha ricostruito la partitura sinfonica con uno studio attento dello stile e della tecnica di strumentazione schubertiani.

Momento centrale della serata sarà il Concerto per violino e orchestra in sol maggiore K 216 di Mozart, eseguito da Francesca Dego. E’ il terzo dei cinque concerti dedicati al violino, composti nel 1775 da un Mozart 19enne. E’ un lavoro molto godibile, ricco di episodi assai diversi fra loro, giocosi, fantasiosi e imprevedibili, come il finale in sordina dell’ultimo movimento, il Rondò. Da ricordare che sono in vendita alla biglietteria delle Muse gli abbonamenti per la parte della stagione compresa fra gennaio e aprile. Acquistabili anche i biglietti: da 10 euro (ridotti extra) a 30 euro (interi platea). Per gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche il costo è di 5 euro. Per informazioni: 071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org).